Шаттл "Дискавери" вернулся из космоса

Шаттл "Дискавери" совершил посадку на космодроме во Флориде, передает Agence France-Presse. Как сообщили в NASA, посадка прошла удачно.

На борту шаттла находились семь астронавтов NASA: командир корабля Ли Аршамбо, пилот Доминик Антонелли, специалисты Джозеф Акаба, Стивен Свонсон, Ричард Арнольд и Джон Филипс, а также Сандра Магнус, работавшая полгода в составе 18-й экспедиции.

За 13 дней пребывания на МКС участники экспедиции выполнили три выхода в открытый космос, установив в ходе одного из них последнюю, четвертую, пару солнечных батарей.