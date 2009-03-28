Шаттл "Дискавери" вернулся из космоса
23:05, 28 марта 2009Наука и IT
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Астронавты пробыли на МКС 13 дней
Шаттл "Дискавери" совершил посадку на космодроме во Флориде, передает Agence France-Presse. Как сообщили в NASA, посадка прошла удачно.
На борту шаттла находились семь астронавтов NASA: командир корабля Ли Аршамбо, пилот Доминик Антонелли, специалисты Джозеф Акаба, Стивен Свонсон, Ричард Арнольд и Джон Филипс, а также Сандра Магнус, работавшая полгода в составе 18-й экспедиции.
За 13 дней пребывания на МКС участники экспедиции выполнили три выхода в открытый космос, установив в ходе одного из них последнюю, четвертую, пару солнечных батарей.
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