Суточная аудитория WhatsApp достигла миллиарда человек

Популярный сервис обмена сообщениями WhatsApp отчитался о числе пользователей. В заявлении компании сообщается, что ежедневная аудитория мессенджера достигла миллиарда человек, ежемесячная - 1,3 млрд человек, передает kommersant.ru. Кроме того, ежедневно пользователи WhatsApp отправляют 55 млрд сообщений, 4,5 млрд фотографий и миллиард видеороликов.

Читайте такжеWhatsApp и Twitter оказались в числе худших по защите данных от властейЗапуск WhatsApp состоялся в 2009 году. В феврале 2014 года компания Facebook приобрела мессенджер за $19 млрд. В мае этого года Еврокомиссия оштрафовала соцсеть за предоставление регуляторам неверной информации перед покупкой WhatsApp. Сумма штрафа составила €110 млн. В настоящее время приложение поддерживает 60 языков.