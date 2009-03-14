Ватикан попросил не связывать домены верхнего уровня с религией

Ватикан призвал организацию ICANN, занимающуюся вопросами интернет-адресации, не регистрировать домены верхнего уровня, связанные с религией, сообщает The Register.

Среди доменов, против регистрации которых выступил Ватикан, например, .catholic, .anglican, .orthodox, .hindu, .islam, .muslim, и .buddhist.

Летом 2008 года, напоминает Лента.ру, ICANN проголосовала за введение возможности регистрации произвольных доменных имен верхнего уровня, таких как .ru и .com. Это значит, например, что администрация Нью-Йорка сможет зарегистрировать домен .nyc, футболисты - .football, банки - .bank, онлайновый аукцион eBay - .ebay и так далее.

В начале 2009 года ICANN должна была начать прием заявок на регистрацию таких доменов. Известно, что их будут регистрировать поэтапно, но когда это произойдет - не сообщается.

В настоящее время доступно несколько сотен доменов верхнего уровня. Это, в частности, национальные доменные зоны, например, .ru, и отраслевые адреса, такие как .org, .net, .info.