Разработчики осваивают технологию дополненной реальности от Apple (видео)

В начале июня на конференции для разработчиков WWDC 2017 Apple представила платформу ARKit для разработки приложений под iOS 11 с элементами дополненной реальности. С помощью технологии AR (Augmented reality) камера iPhone распознает предметы вокруг пользователя и позволяет с ними взаимодействовать, пишет DTF.

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Набор инструментов ARKit стал доступен с выходом бета-версии iOS 11. Заинтересованные разработчики протестировали новые возможности и поделились роликами с результатами в YouTube. Главным достоинством ARKit на iOS разработчики считают точность распознавания.

Разработчик Томас Гарсиа с помощью ARKit воссоздал посадку второй ступени ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в уменьшенном размере у себя в бассейне, пишет TJournal. Несмотря на то, что камера постоянно перемещается, на коротком видео можно наблюдать довольно плавный процесс приземления Falcon 9.

Издание The Verge отметило, что хоть эксперимент Гарсиа и не решает каких-либо задач, он показывает, что первый шаг Apple в дополненную реальность может открыть новый сегмент рынка приложений.

Другие опубликованные в интернете разработки демонстрируют, что ARKit может стать полезным инструментом - в частности, для измерений размеров.