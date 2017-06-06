Какие новинки представила Apple: iOS 11, самый мощный в истории iMac Pro и "умная" колонка HomePod (видео)

В Сан-Хосе (Калифорния) компания Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2017. На ней были представлены новые MacBook, iPad и iMac.

Венцом новых компьютеров стал профессиональный моноблок iMac Pro. Это самый мощный iMac в истории, который имеет 8-ядерный процессор Xeon, до 128 ГБ оперативной памяти, до 4 ТБ SSD, графику Radeon Vega (до 16 ГБ видеопамяти) и разрешение дисплея - 5K.

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Новинкой от Apple стала «умная» колонка HomePod с поддержкой Siri. В ней стоит процессор Apple A8, как в iPhone 6. Колонка подстраивает звук под размеры комнаты. Управлять устройством можно со смартфона, с помощью сенсорной панели вверху, либо голосом.

Кроме того, было анонсировано обновление iOS 11. Голосовой помощник Siri стал умнее, использует машинное обучение и говорит более натурально. В iOS 11 появится более продвинутый центр управления. Больше внимания уделено дополненной реальности. Магазин приложений AppStore получит абсолютно новый дизайн.

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iOS 11 на устройствах Apple выйдет в сентябре 2017 года.