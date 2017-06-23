Facebook тестирует запрет на скачивание фотографий

Социальная сеть Facebook запустила функцию, которая должна помочь пользователям защитить свои фото.

Новая функция уже стала доступна жителям Индии, сообщает Новое время со ссылкой на TechCrunch.

При активации этой функции пользователем, вокруг его фотографии профиля появится тонкая синяя рамка со значком щита внизу. После этого посетители страницы не смогут скачать фотографию профиля или отправить ее кому-либо в личном сообщении.

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Такое решение связано с тем, что женские фотографии часто используют мошенники. Они собирают доступные в Facebook снимки, а затем на их основе создают профили на сайтах знакомств или используют в рекламе. В Индии, например, женщины часто отказываются загружать в свои профили фотографии, на которых видно их лица именно по этой причине.

Кроме того, пользователи могут отдельно добавить на фотографию профиля полупрозрачный слой с одним из доступных узоров. Такая функция призвана ограничить возможность делать скриншоты экрана.

Как отмечают разработчики Facebook, по итогам тестирования новой функции в Индии соцсеть примет решение о ее запуске в других странах.