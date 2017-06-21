В США ребенок изобрел устройство, спасающее детей от смерти в нагретых на солнце авто (видео)
13:51, 21 июня 2017Наука и IT
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Мальчик создал устройство, способное подавать сигнал тревоги родителям и полиции, а до их появления охлаждать салон.
В США 11-летний мальчик изобрел устройство, которое спасет детей от смерти в нагретых на солнце авто
В США ребенок изобрел устройство, которое спасет детей от смерти в нагретых на солнце авто. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Мальчика из Техаса настолько поразила гибель соседского младенца, забытого в раскаленном авто, что он решил сам справиться с проблемой. Ребенок решил создать устройство, способное измерять температуру в машине и, когда она становится опасной для ребенка, подавать сигнал тревоги родителям и полиции, а до их появления охлаждать салон.
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Деньги на изобретение уже собрали на платформе стартапов.
Как сообщал УНИАН, ученые нашли способ бесконтактной зарядки движущихся электромобилей.
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