В США ребенок изобрел устройство, спасающее детей от смерти в нагретых на солнце авто (видео)

В США ребенок изобрел устройство, которое спасет детей от смерти в нагретых на солнце авто. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мальчика из Техаса настолько поразила гибель соседского младенца, забытого в раскаленном авто, что он решил сам справиться с проблемой. Ребенок решил создать устройство, способное измерять температуру в машине и, когда она становится опасной для ребенка, подавать сигнал тревоги родителям и полиции, а до их появления охлаждать салон.

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Деньги на изобретение уже собрали на платформе стартапов.

Как сообщал УНИАН, ученые нашли способ бесконтактной зарядки движущихся электромобилей.