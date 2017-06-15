Ученые нашли способ бесконтактной зарядки движущихся электромобилей

Ученые из Стэнфордского университета в США изобрели новый способ беспроводной передачи электроэнергии на расстояние, который в будущем позволит питать такие движущиеся устройства, как, например, электромобили. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Ранние опыты по беспроводной передаче электричества проводились с использованием узкого пучка микроволн (СВЧ-излучения), однако при этом требовалось отслеживать местоположение приемника. Сейчас ученые работают над неизлучательным методом, основанном на магнитном резонансе, при котором ядра атомов поглощают энергию переменного магнитного поля. Однако приемник должен находиться в относительной близости к источнику, что также ограничивает применимость подхода.

Читайте такжеВ Швейцарии представили летающий автомобиль (фото, видео)

Ученые решили эту проблему, создав схему из двух резонаторов, которые выглядят как катушки проводника диаметром 58 сантиметров. При этом в резонатор, который является источником передаваемой электроэнергии, включили усилительный элемент. Это позволило без потерь передать электрический ток мощностью один милливатт на вторую катушку, которая перемещалась относительно первой, удаляясь от нее на 20-70 сантиметров. Энергии хватило на питание одной светодиодной лампочки.

Исследователи продолжают работать над устройством, надеясь увеличить количество электроэнергии, что в итоге позволит заряжать электромобили. По словам физиков, машину в этом случае даже не придется останавливать. Катушка индуктивности внизу автомобиля может получать энергию от других катушек, встроенных в дорогу.