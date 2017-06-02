В Киеве частично разблокировали несколько сервисов "Яндекс"

В Киеве в пятницу вечером несколько крупных украинских провайдеров разблокировали сервис "Яндекс.Пробки". Об этом со ссылкой на жителей разных районов столицы сообщает "Страна".

Читайте такжеВ "Яндексе" намекнули, что собираются уйти из УкраиныПричины разблокировки пока не известны. По информации издания, стали доступны "Яндекс.Новости", "Яндекс.Пробки", "Яндекс.Транспорт", "Яндекс.Такси". Сервисы работают только в доменной зоне ua.

В то же время в редакции УНИАН удалось открыть только "Яндекс.Новости" и "Яндекс.Пробки". Они же доступны пользователям провайдера "Ланет".

При этом не работает часть других сервисов. Например, сервис авиабилетов, афиша, кинопоиск.

Разблокировка не коснулась мобильных операторов, через 3G сервисы не открываются.

Как сообщал УНИАН, вчера в "Яндексе" заявили о намерении свернуть бизнес в Украине и закрыть местные офисы.