Обнаружена "ледяная" планета размером с Землю

NASA сообщило об открытии новой "ледяной" планеты размером с Землю. Она расположена на таком же расстоянии от своей звезды, как наша планета от Солнца, сообщается на сайте космического агентства.

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"Эта ледяная планета является самой маленькой среди выявленных с помощью микролинзирования", - заявил ученый Йосси Шварцвальд.

Планета получила название OGLE-2016 BLG-1195Lb, она расположена в 13 тысячах световых лет от Земли. При этом ее поверхность покрыта толщей льда, а температура оказалась ниже, чем на Плутоне. Поэтому возможность существования воды на этой планете маловероятна.

Ранее в NASA заявили, что система, в которой ученые обнаружили семь экзопланет, похожих на Землю, не очень молодая, ей минимум 500 млн лет и она медленно эволюционирует.