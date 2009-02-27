Чешский провайдер по ошибке отключил интернет на четырех континентах

Интернет-провайдер из небольшого чешского города Угерске-Градищте по ошибке полностью лишил интернета большинство пользователей Западной Европы, Америки, Африки и Азии. Во время отладки несущего сервера техники установили ошибочные параметры в коммуникационные модемы, что привело к самому крупному сбою за всю историю существования Сети, сообщает Вести.ру.

Устаревшие модемы не выдержали нагрузки и были заблокированы. Восстановить работу удалось только после отключения виновного в сбое провайдера. Теперь, по мнению юристов, чешской компании могут быть предъявлены иски.