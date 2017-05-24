Посещаемость российских соцсетей в Украине продолжает падать (инфографика)
10:43, 24 мая 2017Наука и IT
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Российские интернет-сервисы продолжают терять украинских пользователей.
Инфографика corestone.expert
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Посещаемость российской социальной сети ВКонтакте упала на 3,5 млн визитов, тогда как до блокировки она составляла в среднем 10,1 млн визитов.
Статистику посещаемости заблокированных российских интернет-сервисов в Украине предоставила УНИАН аналитическая группа CoreStone. Статистика включает уникальные визиты с десктопов.
Одноклассники потеряли в среднем 1,67 млн визитов с почти 4,6 млн.
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Отметим, представленные данные в подавляющем большинстве случаев учитывают посетителей из Украины, которые зашли на заблокированный интернет-ресурс через VPN.
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