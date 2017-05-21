Ученые рассказали, какими будут люди через 200 лет

Ученые смогли показать приблизительное изображение жителя Земли через 200 лет. Как отметили специалисты, образ современного человека будет кардинально отличаться от будущего, пишет Іnvaders.

В рамках недавнего исследования ученые смогли создать образ человека, который будет жить через 200 лет.

Отмечается, первые изменения коснутся человеческих глаз, которые обзаведутся дополнительным веком. Вынужденные изменения продиктованы необходимостью дополнительного фильтра, который не допустит попадания частиц пыли на оболочку глаза. Относительно носа, его размер станет больше. А вот расширенная грудная клетка сформируется вследствие увеличения объема легких и печени.

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Человеческая кожа будет покрыта роговицей, чтобы избежать дополнительного загрязнения. Удивительно, но люди перестанут употреблять мясо, ведь оно станет непригодным для добавления в рацион.