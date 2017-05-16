Ученые открыли гигантскую планету из "пенопласта"

Астрономы обнаружили в созвездии Секстанта крайне необычную экзопланету, состоящую из материи, способной посоперничать в легкости с пенопластом.

"Эта планета в буквальном смысле "раздулась" — она весит примерно в пять раз меньше Юпитера, но при этом она на 40% больше него. Ее плотность примерно равна этому показателю для пенопласта, благодаря чему ее атмосфера является рекордно большой. Это делает ее идеальным полигоном для проверки наших методик изучения экзопланет", — заявил Джошуа Пеппер из университета округа Лехай в Бетлехеме (США), передает РИА Новости.

Изначально планетологи предполагали, что они имеют дело с крупным газовым гигантом или даже коричневым карликом, однако дальнейшие наблюдения за планетой показали, что открытая ими экзопланета KELT-11b является относительно небольшим, но при этом уникальным и крайне необычным объектом.

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Как оказалось, внешние оболочки KELT-11b, планеты размером с Юпитер, были необычно сильно раздуты — ее плотность составляла 0,09 грамма на кубический сантиметр, что чуть больше плотности пенопласта — 0,05 грамма на кубический сантиметр, и выше плотности земного воздуха в примерно десять раз.

Причиной подобного "раздутия", как считают ученые, является то, что эта планета находится необычно близко к звезде HD 93396, выделяющей необычно много энергии на последних стадиях ее превращения в красного гиганта. Она совершает один оборот вокруг светила за пять неполных дней и находится примерно в пять раз ближе к нему, чем Меркурий к Солнцу. Благодаря этому атмосфера KELT-11b раскалена до температуры в 1400 градусов Кельвина, что могло заставить ее расшириться до столь больших размеров.

Неплотная и большая атмосфера KELT-11b, как отмечают ученые, делает ее особенно интересной для раскрытия тайн химического состава планет-гигантов, а также проверки новых методик поисков следов жизни и оценки обитаемости землеподобных планет, чьи атмосферы в сотни раз менее удобны для изучения за счет меньшей толщины и меньшей однородности их состава.

Ранее NASA сообщило об открытии новой "ледяной" планеты размером с Землю. Она расположена на таком же расстоянии от своей звезды, как наша планета от Солнца.