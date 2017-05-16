Соцсеть Одноклассники выступила с заявлением по поводу блокировки

В администрации Одноклассников прокомментировали запрет властями Украины российских социальных сетей.

"Одноклассники – это в первую очередь развлекательная социальная сеть. Уже много лет с помощью социальной сети друзья, близкие и родственники не только находят друг друга, но и имеют возможность обмениваться фотографиями, смотреть видео, слушать музыку и узнавать важную информацию с любого уголка планеты. Сервисы ОК всегда служили объединению людей вне политики и географических границ. Мы надеемся, что интересы наших пользователей останутся на первом месте. Вместе мы найдем способ оставаться на связи, и 9,5 млн украинских пользователей ОК, наши партнеры и рекламодатели смогут пользоваться сервисами социальной сети так, как они привыкли", - заявила Анастасия Жбанова, директор по коммуникациями Одноклассников.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении на год санкций против России. Ограничительные меры действуют против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.

Кроме того, решением СНБО, в Украине вводятся санкции против ряда российских телеканалов.

Также, согласно указу, в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

Механизм блокировки доступа к российским информресурсам в Интернете и запрета использования 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности при участии Национального банка.