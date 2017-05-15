В Киевсовете хотят отказаться от российского программного обеспечения

В Киевском городском совете предлагают отказаться от российского программного обеспечения. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, соответствующий проект решения принят сегодня на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы. Он предусматривает принятие мер по кибербезопасности.

В частности, документ предлагает запретить использование программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, разработанного и изготовленного российскими компаниями. Данный запрет будет распространяться на местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и коммунальные предприятия, учреждения и организации. Также запрещается использование ПО страны-агрессора для закупок.

В то же время, согласно проекту решения, в течение этого года исполнительный орган Киевсовета (КГГА) должен разработать и внедрить отечественные программные продукты, которыми будут пользоваться органы местной власти и коммунальные предприятия. При этом, как заверили в Киевсовете, расходы из городского бюджета не нужны.

«Это не требует дополнительных финансирований. Расходы программного обеспечения состоят из двух частей - это фактически, когда оно продается, то есть продажа лицензии, а потом ежегодное обслуживание, то есть российские программы ежегодно забирают деньги из нашего бюджета. Мы уже имеем опыт - когда были запрещены российские антивирусные программы, мы тогда использовали зарубежные аналоги», - отметили разработчики программного обеспечения.

По их словам, они планируют применить конкурентный переход, создать собственное ПО.

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«И затраты на внедрение программы будут даже меньше, чем ее годовое обслуживание. Соответственно Киев ничего не теряет», - добавили разработчики.

Кроме того, по данным пресс-службы, город намерен обеспечить техническую и криптографическую защиту информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Также до конца года запланировано создать общегородскую систему начислений за ЖКУ.

«У нас идея - создать единую квитанцию...Главный информационно-вычислительный центр готов организовать единый платежный документ, чтобы по крайней мере хоть в электронном виде можно было заплатить один раз из своего кабинета», - сказал руководитель Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Постоянная комиссия Киевсовета поручила Департаменту информационно-коммуникационных технологий провести инвентаризацию программного обеспечения, которое применяется в Киевсовете и КГГА, а также разработать и представить на согласование комиссии план мероприятий по внедрению отечественного программного обеспечения для нужд местных органов власти, добавили в пресс-службе.