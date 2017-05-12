Масштабная кибератака в мире: новый вирус распространяется с "адской скоростью"

Многие организации по всей Европе и Азии подверглись масштабной кибератаке с использованием ранее неизвестной вредоносной программы.

Как передает Би-Би-Си, по данным влиятельной группы экспертов по кибербезопасности MalwareHunterTeam, больше всех в результате атаки вируса пострадали серверы на территории России и Тайваня.

Под сильным ударом оказались также компьютерные системы Великобритании, Испании, Италии, Германии, Украины, Португалии, Турции, Казахстана, Индонезии, Вьетнама, Японии и Филиппин.

«Новый вирус распространяется с адской скоростью», - сообщают исследователи MalwareHunterTeam.

По информации экспертов MalwareHunterTeam, компьютеры атакованы вредоносной программой WanaCrypt0r 2.0, которая является модификацией программы под названием WCry/WannaCry, впервые появившейся в феврале 2017 года.

Сотрудник компании-разработчика антивируса Avast Якуб Кроустек сообщает, что компьютерным вирусом, который хочет выкуп, заражены как минимум 57 тысяч компьютеров.

Читайте такжеШтабы Макрона и Клинтон атаковали хакеры, связанные с Россией - The Guardian

Об этом он написал на странице в Twitter. По его словам, вирус атаковал компьютеры в России, Украине и на Тайване.

Как отмечает ТСН, 12 мая больницы и телекоммуникационные компании по всему миру стали жертвами хакеров-вымогателей.

Хакерская программа блокирует ПК и требует выкуп в биткоинах в обмен на дешифровку файлов.

У учреждений есть только три дня, чтобы отправить компенсацию хакерам. После этого компьютеры "поставят на счетчик": цена за возврат файлов возрастет вдвое. А если жертвы хакерской атаки не заплатят в течение семи дней, то потеряют своей файлы навсегда.

По сообщениям ряда российских СМИ, в России хакерской атаке подверглись серверы МВД РФ и операторов связи, отмечает Би-Би-Си. Вирус атаковал компьютеры компании, но не повлиял на связь и абонентов. IT-специалистам пришлось отключить сети, чтобы вирус не распространился дальше. В МВД РФ утверждают, что кибератаки на их серверы не было, а перебои, о которых сообщали СМИ, были вызваны профилактическими работами.

Ранее национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что компьютерные системы больниц по всей стране вышли из строя в результате атаки "программ-вымогателей".

Как пишет Медуза, о ранней версии вируса WannaCrypt стало известно еще в феврале 2017 года. Он работает только на операционной системе Windows. Уязвимость, которую использует вирус, похожа на ту, что использовалась Агентством национальной безопасности США. За последнее время хакеры опубликовали несколько готовых инструментов АНБ для использования таких уязвимостей — похоже, другие хакеры ими воспользовались для создания вируса-вымогателя.

Microsoft закрыла уязвимость, которую использует вирус, в марте. На сайте производителя Windows опубликовано сообщение с призывом обновиться. Все, кто оказался заражен, по всей видимости, не обновились.

Как заражаются компьютеры, в прямом эфире можно посмотреть на этой карте. На ней видно, что атаке подверглись пользователи почти по всей Европе, в США, Китае, Латинской Америке. По всему миру заражены десятки тысяч компьютеров.