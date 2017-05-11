В Китае добровольцев учат жить на Луне

В Пекине 11 мая первые четыре добровольца - 2 мужчин и 2 женщины - вошли в симулятор жизни в близких к лунным условиях. Волонтеры - гражданские лица и лучшие аспиранты Пекинского авиакосмического университета. Они проведут здесь следующие 60 дней. Об этом пишет "Синьхуа".

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Первую группу сменят еще 2 мужчин и 2 женщины. Им предстоит провести в "Юэгун-1" /"Храме Луны-1" уже 200 дней. После этого первая группа добровольцев вернется в симулятор еще на 105 дней.

"Юэгун-1" включает большую общую кабину площадью 42 кв.м, в которую входят спальные места, комната отдыха, санузел, оборудование переработки отходов и помещение по выращиванию животных, и две кабины-"парники" примерно по 50-60 кв.м.

Благодаря эксперименту под кодовым названием "Юэгун-365" китайские ученые хотят понять, что требуется для поддержания жизни человека на поверхности Луны в средне- и долгосрочной перспективе.

Также здесь проверят работоспособность биорегенеративной системы жизнеобеспечения, которая уже проходила успешные 105-дневные испытания в 2014 году. Эта система позволяет животным, растениям и микроорганизмам сосуществовать. Вода и пищевые продукты проходят переработку, в результате в симуляторе возникают условия, близкие к земным.