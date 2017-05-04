Intel впервые за четверть века потерял лидерство на рынке процессоров

По итогам первого квартала 2017 года корпорация Intel опустилась на второе место в рейтинге производителей чипов.

Отчет IC Insights свидетельствует, что компании Samsung удалось обойти Intel по доходу от продаж полупроводниковой продукции, сообщает "Новое время" ссылаясь на Techpowerup.

Уже по итогам квартала выручка Intel составит 14,4 миллиарда долларов, в то время как Samsung в этом же сегменте рынка сумеет заработать 14,9 миллиарда. Такую ситуацию связывают с ростом рынка мобильных процессоров на архитектуре ARM и, одновременно с этим, с падением продаж ноутбуков и персональных компьютеров.

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Intel занимал доминирующее положение на рынке процессоров в течение почти четверти века благодаря процессорам архитектуры x86. В последние же годы доля таких процессоров снижается, а доля мобильных чипов растет. В частности, в 2016 году на третье место среди производителей процессоров впервые в своей истории вышла компания Qualcomm.

Если нынешняя тенденция на рынке сохранится, то по итогам всего 2017 года Samsung также окажется лидером рынка.