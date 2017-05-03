Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 10 S

Компания Microsoft представила новое поколение ноутбуков Surface, которые работают под управлением операционной системы Windows 10 S, сообщает блог компании.

Ноутбук оснащен 13,5-дюймовым сенсорным дисплеем с соотношением сторон 3:2, толщина устройства составляет от 14,47 до 9,9 миллиметра, а вес – 1,25 килограмма. Ноутбук оснащен процессорами Intel Core i5 или i7 Kaby Lake (в зависимости от конфигурации), время автономной работы составит до 14,5 часов.

Surface выполнен в четырех различных цветах.

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Ноутбук работает под управлением Windows 10 S, которая ранее была известна как Windows 10 Cloud. Все документы пользователя и изменения в них будут автоматически сохраняться в облачном хранилище.

Приложения же в новой операционной системе запускаются только из онлайн-магазина Windows Store, где каждая программа будет проверяется на безопасность с помощью Microsoft.

Новый ноутбук будет в открытой продаже уже этим летом.