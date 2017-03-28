Microsoft выложила новую Windows до релиза
Она стала доступна для участников программы Insider.
Компания Microsoft разместила на собственных серверах новую версию операционной системы Windows 10 Creators Update. Ее можно загрузить до официального релиза, сообщает портал NeoWin.
Отмечается, что ISO-образы сборки под номером 15063 стали доступны для скачивания после выхода обновления для участников программы Insider. Для установки Creators Update достаточно скачать ISO-файл необходимой версии системы, смонтировать образ диска через проводник Windows 10 и запустить setup.exe. Эти же файлы можно использовать для «чистой» установки ОС.
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Предполагается, что именно 15063 является финальной сборкой крупного обновления Windows, поскольку в «Информации о системе» не указано, что это тестовая версия ОС. По слухам, для всех пользователей она станет доступна 11 апреля. Официальная дата выхода на данный момент неизвестна.
Windows 10 Creators Update была представлена в октябре 2016 года. Основной упор в новой версии ОС будет сделан на возможность создания и просмотра 3D-контента. Многие системные приложения обзаведутся новыми функциями, связанными с 3D и виртуальной реальностью, в том числе браузер Microsoft Edge.