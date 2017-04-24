Небо над Китаем озарил необычно яркий метеоритный дождь (видео)

В минувшие выходные ночное небо над горным хребтом Чанбайшань в Китае озарил небывалой интенсивности метеоритный дождь.

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Этот метеорный поток, называемый Лиридами, один из самых древних, замеченных человеком, наблюдают вот уже 2700 лет. Сгорая, метеоры оставляют светящийся шлейф, который еще несколько секунд пылает в небе.

Лучше всего наблюдать это явление в Северном полушарии, вдали от городов и светового загрязнения. Метеорные потоки возникают, когда пыль и другие частицы отрываются от астрономического тела и входят в атмосферу Земли.

Видеозапись метеорного дождя появилась на канале CCTV+ в YouTube.

Лириды появляются в небе каждый год между 16 и 26 апреля, когда Земля проходит через пылевой хвост кометы Тэтчера. Радиант метеорного дождя расположен в созвездии Лиры, рядом с яркой звездой Альфа Лиры. В среднем за час в небе сгорают 10 метеоров, а в пиковые моменты – до 20.