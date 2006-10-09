На Парижском автосалоне представлен новый MINI (3 фото)

Сильно MINI не изменился, разработчики поработали над двигателем и интерьером автомобиля. Новый Cooper S получил 1,6-литровый мотор мощностью 175 л.с., который позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд. При этом расход топлива значительно умеренный 7 л на 100 километров.

Обычный Cooper стал обладателем 1,6-литрового двигателя мощностью 120 л.с. и разгоняет авто до 100 км/ч за 9 секунд. А на 100 км пути тратит всего 5,8 л бензина. Модель One получила 1,4-литровый мотор с мощностью 95 лошадиных сил. Автомобили Cooper агрегатированы механическими коробками модели Gearbox со спортивным режимом и шестиступенчатыми автоматами. Отделка салона сделана из алюминия и дерева.

Выход новинки в продажу ожидается в начале 2007 года. Возможно, расширится линейка предлагаемых моторов, турбированных дизельным двигателем.

Утро.ру