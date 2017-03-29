140 тысяч фото и видео с космических миссий: NASA создало единую базу медиафайлов

NASA создало единую библиотеку своих фото-, видео - и аудио - файлов, которые находятся в свободном доступе, а нужный файл можно найти при помощи поиска.

В самом агентстве пояснили, что созданная библиотека сочетает в себе контент из 60 разных коллекций.

Читайте такжеNASA показало, как выглядит мощный циклон "Дебби" из космоса (видео)

База дает возможность доступа к 140 тысячам изображений, видео и аудио, которые были получены в ходе многочисленных миссий агентства.

В NASA отмечают, что пользователи смогут встраивать контент на свои собственные сайты. Контент можно сортировать по дате съемки, и по популярности.

Ранее, NASA опубликовало снимок одного из масштабных ураганов на Юпитере – Большого темного пятна. Фото сделала станция "Юнона", которая сделала снимок, находясь на расстоянии 14,5 тысяч километров от поверхности Юпитера.