Снайперам предложили использовать для прицеливания iPod

В магазине приложений Apple App Store, предназначенных для iPod Touch и iPhone, появилась программа BulletFlight компании Runaway Technology, призванная помочь снайперам в прицеливании. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Пользователям BulletFlight предлагается навесить iPod на винтовку, ввести несколько параметров и произвести выстрел, следуя совету программы. Среди вводимых параметров - ветер, вид используемых боеприпасов, а также расстояние до цели.

Авторы программы отмечают, что BulletFlight выгодно отличается от конкурентов, выводящих результаты баллистических расчетов в табличном виде. Вместо этого приложение Runaway выдает результат в форме совета.

В программу заложено три профиля для разных моделей оружия: полуавтоматической снайперской винтовки M110, автомата KAC PDW и винтовки SR16. Пользователи могут добавлять в программу свои профили. Стоимость программы - 6,99 фунта стерлингов.

Лента.ру