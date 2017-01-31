Украинскую IT-команду признали лучшей в мировом рейтинге "белых" хакеров (видео)

В течение года 12 тысяч команд со всего мира соревнуются в ловкости хакерского вторжения.

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Команда dcua Национального технического университета Украины "Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского" признана лучшей среди более 12 тысяч команд "белых" хакеров всего мира в рейтинге CTFtime в 2016 году, передает ТСН.

Такое достижение не просто укрепляет престиж КПИ, но и может гарантировать участникам украинской команды удачное трудоустройство в ведущих мировых ІТ-компаниях.

"Белыми" хакерами обычно называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак и киберпреступников, и выстроить ее эффективную защиту. Однако сами такие специалисты предпочитают термин "исследователи в области информационной безопасности", поскольку их задачей является не взлом чьих-либо компьютерных систем и сетей, а исследование новых технологий.