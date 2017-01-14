WSJ рассказала об убытках SpaceX после аварии Falcon 9

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на финансовые документы компании, оказавшиеся в распоряжении издания, передает РБК.

Авария и вызванные этим задержки следующих запусков привели в 2015 году к убытку в $260 млн, пишет издание. Из-за случившейся аварии компания из запланированных 12 запусков смогла осуществить в тот год лишь шесть запусков.

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Со ссылкой на документы издание также пишет, что в 2015 году выручка компания упала на 6% до $945 млн. В то время как в 2014 года она достигала $1 млрд.

В 2016 году SpaceX рассчитывала получить выручку в размере $1,8 млрд. Reuters со ссылкой на заявление финансового директора SpaceX Брета Джонсена сообщает, что компания находится «в финансово сильной позиции» с выручкой в более чем $1 млрд.

Ракета-носитель Falcon 9 взорвалась 1 сентября во время тестового запуска на мысе Канаверал в штате Флорида. Авария произошла при подготовке к испытанию, во время заправки топлива.

В результате взрыва компания потеряла ракету и израильский коммуникационный спутник AMOS-6, стоимость которого оценили в 200 миллионов долларов.

Владелец уничтоженного аппарата компания Space Communication заявила о намерении взыскать со SpaceX компенсацию в 50 миллионов долларов, либо получить бесплатный старт.

Илон Маск назвал эту аварию самой серьезной неудачей в истории компании.