От SpaceX потребуют $50 миллионов за потерю спутника при взрыве ракеты

Об этом сообщает Reuters.

Как альтернативу, израильская компания может потребовать бесплатный полет в качестве компенсации.

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Space Comminication также может потребовать 205 миллионов долларов с израильской Aerospace Industries, компании-проектировщика Amos-6.

В самой компании SpaceX сообщили, что не раскрывают условия контрактов или страховых условий.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября около 9 утра по местному времени произошел взрыв на используемой компанией SpaceX пусковой платформе SLC-40 на мысе Канаверал в штате Флорида. Через 20 минут было еще несколько взрывов, которые ощущались в зданиях, расположенных на расстоянии нескольких километров.

SpaceX сообщила, что во время взрыва были потеряны ракета-носитель Falcon 9 со спутником израильской Spacecom Ltd, мощности которой компания планировала использовать Facebook проекта по обеспечению доступа в интернет в ряде стран Африки.

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В сообщении SpaceX отмечалось, что причиной взрыва стала "аномалия" на пусковой платформе. Во время происшествия никто не пострадал.

Компания SpaceX была основана Илоном Маском в 2002 году. Она занимается производством космической техники. Ранее SpaceX успешно разработала и запустила в космос ракету-носитель легкого класса Falcon 1 и среднего класса Falcon 9. Несколько раз SpaceX удавалось сделать удачную посадку нижней ступени Falcon 9 на землю и морскую платформу.