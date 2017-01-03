Первый после аварии запуск ракеты Falcon 9 состоится 8 января - SpaceX

Об этом сообщила компания SpaceX Илона Маска, передает Русская служба Би-Би-Си.

SpaceX возобновит полеты с космодрома Ванденберг запуском спутника Iridium NEXT, говорится в заявлении компании.

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С помощью Falcon 9 американская компания Iridium Communications собирается вывести в космос первую группировку телекоммуникационных спутников Iridium нового поколения. Компания планирует доставить на орбиту с помощью ракет-носителей производства SpaceX несколько десятков таких аппаратов.

В SpaceX добавили, что завершили расследование аварии Falcon 9, которая произошла в сентябре.

Инцидент расследовали чиновники из Федерального управления гражданской авиации, ВВС США, Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Национального совета по безопасности на транспорте.

Комиссия пришла к выводу, что причиной взрыва ракеты на стартовом столе стали неполадки в одном из трех баллонов, которые расположены внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты.

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Представители SpaceX отметили, что компания предприняла необходимые меры, чтобы не допустить повторения аварии.

Ракета-носитель Falcon 9 взорвалась 1 сентября во время тестового запуска на мысе Канаверал в штате Флорида. Авария произошла при подготовке к испытанию, во время заправки топлива.

В результате взрыва компания потеряла ракету и израильский коммуникационный спутник AMOS-6, стоимость которого оценили в 200 миллионов долларов.

Владелец уничтоженного аппарата компания Space Communication заявила о намерении взыскать со SpaceX компенсацию в 50 миллионов долларов, либо получить бесплатный старт.

Илон Маск назвал эту аварию самой серьезной неудачей в истории компании.