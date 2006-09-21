Alfa Romeo показала две новинки (фото)

Компания Alfa Romeo анонсировала сразу две новинки, которые уже скоро появятся в дилерских центрах марки. Первая - это обновленная версия хэтчбека Alfa Romeo 147. Автомобиль отличается хромированной окантовкой решетки радиатора и наличием хромированных полосок в вентиляционных прорезях переднего бампера. Еще одно новшество: версия Alfa Romeo 147 со 150-сильным турбодизелем, появившаяся год назад, теперь будет оснащаться самоблокирующимся дифференциалом Torsen на передней оси, который поможет хэтчбеку эффективнее реализовать потенциал мощного мотора.

В таком виде Alfa Romeo 147 будет выпускаться до конца 2007 года, когда ей на смену придет полностью новый автомобиль.

Вторая новинка - это специальная версия Alfa Romeo 159 Sport. От базовой модели новинка отличается наличием 2,2-литрового бензинового мотора мощностью 185 лошадиных сил, 18-дюймовыми колесными дисками, расширенными колесными арками и чуть иной комплектацией и отделкой салона. Как ожидается, всего будет выпущено 150 копий такого автомобиля в версиях с кузовом седан или универсал, по выбору клиента. Окрашиваться Alfa Romeo 159 Sport будет в один из двух цветов - серый или красный.

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