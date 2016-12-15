В Европе запустили навигационную систему Galileo
В Брюсселе состоялась церемония запуска европейской спутниковой навигационной системы Galileo, которая начала работать в ограниченном режиме.
На момент запуска орбитальная группировка Galileo составляет 18 спутников, еще 8 будут запущены в течение двух лет. Ожидается, что общее количество аппаратов доведут до 30, пишет Meduza.
Создание Galileo началось в 1999 году, общий бюджет системы до 2020 года составляет более 10 миллиардов евро. Первые спутники были запущены на орбиту в 2011 году.
Создатели системы ожидают, что с полноценной группировкой в 24 спутника Galileo позволит определять местоположение на земле с точностью до одного метра, что в несколько раз превышает качество американской GPS. Для повышения точности в европейских спутниках использовали атомные часы с погрешностью не более одной миллиардной доли секунды.
Go Galileo Initial Services, Go ! @GalileoGNSS@esa@MarosSefcovic@EBienkowskaEUpic.twitter.com/DdJcGD6HO1— Stéphane Israël (@arianespaceceo) December 15, 2016