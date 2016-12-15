Биологи: переход к моногамии лишил мужчин кости в пенисе

Исследование опубликовано в научном издании Proceedings of the Royal Society B, передает diletant.media.

Ученые Матильда Бриндл и Кристофер Опи на основе наблюдений за разными животными определили, что наличие такой кости продлевает половой акт.

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По словам специалистов, продолжительность секса с точки зрения эволюции важна для тех видов, которые часто меняют партнеров.

Бакулюм пропал у людей около 1,9 миллиона лет назад. Биологи предположили, что предки человека могли утратить бакулюм за ненадобностью, поскольку предпочитали моногамию или порядок, при котором на одного мужчину приходилось несколько постоянных партнерш.

Для подтверждения своей гипотезы ученые поставили эксперимент на мышах. У них кость в половом члене есть. Мышей заставляли жить парами, и через 27 поколений бакулюм у них стал заметно меньше.

Кость в половом члене впервые появилась у животных более 95 миллионов лет назад, а у приматов - 50 миллионов лет назад. Она обнаружена у пяти отрядов млекопитающих: насекомоядных, летучих мышей, грызунов, хищных и большинства приматов, за исключением некоторых мартышковых, долгопятов и человека.

У некоторых животных бакулюм значительно редуцирован до состояния хряща.