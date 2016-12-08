Исследователи рассказали, когда может быть уничтожена вся жизнь на Земле

Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Через пять миллиардов лет, солнце превратится в красного гиганта, более чем в сто раз больше, нежели его текущий размер", - заявила она.

По мнению профессора, судьба Земли остается неопределенной.

Как известно, в ходе своей эволюции звезды претерпевают различные стадии развития (желтый карлик, субгигант, красный гигант и белый карлик).

Международная команда астрономов изучала звезду L2 Puppis, которая находится в 208 световых годах от Земли. Пять миллиардов лет назад звезда была почти идеальным двойником солнца. Сейчас ее возраст — 10 миллиардов лет.

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По мнению исследователей, такие же изменения могут происходить и с Солнцем. В таком случае Меркурий и Венера будут поглощены.

"Мы уже выяснили, что Солнце станет больше и ярче, из-за чего, вероятно, будет уничтожена любая форма жизни на нашей планете. Но переживет ли это ядро планеты и будет ли по-прежнему находится на орбите..?",— говорит Дечин.

L2 Puppis является одним из ближайших к Земле красных гигантов. Ученым удалось обнаружить объект, вращающийся вокруг нее на расстоянии 300 миллионов километров, по всей вероятности, это планета. Исследователи надеются, что изучение данных объектов поможет им ответить на вопрос "выживет ли Земля" в отдаленном будущем.