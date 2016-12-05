Ученые допустили существование жизни в атмосфере субзвезд

Исследование астрономов из Британии опубликовано на сайте arXiv.org.

Ученые считают, что организмы, которые в десятки раз меньше, чем бактерии на Земле, могут существовать в спокойных атмосферах коричневых карликов.

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Если же из недр полузвезд поступают восходящие потоки, то размеры предполагаемых жителей атмосфер могут быть больше по сравнению с земными.

Данное исследование основывалось на теории Карла Сагана, который около 40 лет назад предположил, что в газовых атмосферах коричневых карликов могут жить бактерии, похожие на земные.

Ранее NASA назвало три планеты, на которые в будущем могут переселиться люди.