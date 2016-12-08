Ученые впервые обнаружили космическую пыль в городах

О находке они рассказали в журнале Geology, передает "Газета.Ru".

Космической пылью называют мелкие частицы из космоса, включая те, что остались со времен формирования Солнечной системы. Исследования показывают, что они до сих пор оседают на Землю.

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«Мы еще с 1940-х годов знаем, что космическая пыль все еще попадает в атмосферу Земли, - говорит Мэттью Гендж, один из исследователей. - Но до сих пор мы думали, что ее невозможно обнаружить среди миллионов частиц земной пыли, за исключением свободных от пыли районов, таких как Антарктида».

Чтобы найти частицы космической пыли, ученым пришлось просеять около 300 кг осадков, собранных с крыш европейских городов. В результате удалось обнаружить около 500 частиц. Их размеры составляют всего 0,03 мм.