Elbit Systems впервые продемонстрировал комплекс ReDrone

ReDrone – это система двойного назначения: военные могут использовать ее для борьбы с разведывательными и боевыми БПЛА, в гражданской сфере она может применяться для нейтрализации дронов, незаконно запускаемых, например, над режимными объектами. ReDrone различает, что беспилотник «чужой», после чего парализует его, подавляя помехами частоту управления им.

Комплекс также способен подавлять сигналы, передаваемые с «чужого» БПЛА на землю, исключая таким образом ведение с него видеонаблюдения. При этом ReDrone, настраиваясь на управляющую частоту БПЛА, указывает точное местоположение оператора.

Израильский комплекс по подавлению деятельности БПЛА был впервые представлен на Международной выставке-конференции Israel HLS & Cyber 2016, которая прошла в Тель-Авиве при поддержке Института экспорта.

Комплекс ReDrone разработан фирмой Sigint-Elisra, являющейся дочерней компанией Elbit Systems, которая по праву считается израильским флагманом военно-промышленного комплекса.