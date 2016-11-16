В Киеве стартовал конкурс юных изобретателей (фоторепортаж)

В Киеве 16 ноября открылась VII Всеукраинская выставка изобретений школьников "Будущее Украины".

Согласно анонсу, в рамках мероприятия 100 учащихся из 23 областей Украины покажут инновационные разработки 2016 года, после чего жюри определит победителя. Лучший юный изобретатель получит денежный приз - более 100 тыс. грн.

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В этом году на выставку школьники везут глиняный 3D-принтер, робота-няню для людей преклонного возраста, руку-манипулятор, новый утеплитель-перлит, мобильную разработку от утечки газа, бюджетный беспилотник и многое другое.