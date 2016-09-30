В Арктике подняли со дна легендарный корабль Амундсена (фото)
21:17, 30 сентября 2016Наука и IT
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Команда ученых подняла судно первооткрывателя Южного полюса Руаля Амундсена со дна залива в канадской территории Нунавут.
Операция по подъему судна заняла у команды норвежских исследователей шесть лет / Фото: Jan Wanggaard
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на CBC News.
Отмечается, что операция по подъему судна заняла у команды норвежских исследователей шесть лет. В следующем году судно будет перевезено в Норвегию.
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Судно было спущено на воду в 1917 году и было названо в честь королевы Норвегии - Мод Уэльской. На нем исследователь Арктики прошел Северо-Восточным проходом и совершил дрейф в Восточно-Сибирском море. Позднее судно было продано в Канаду за долги и использовалось как грузовое. В 1930 году оно затонуло у поселения Кембридж-Бей в канадской Арктике.
Фото: Jan Wanggaard
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