В Арктике подняли со дна легендарный корабль Амундсена (фото)

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на CBC News.

Отмечается, что операция по подъему судна заняла у команды норвежских исследователей шесть лет. В следующем году судно будет перевезено в Норвегию.

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Судно было спущено на воду в 1917 году и было названо в честь королевы Норвегии - Мод Уэльской. На нем исследователь Арктики прошел Северо-Восточным проходом и совершил дрейф в Восточно-Сибирском море. Позднее судно было продано в Канаду за долги и использовалось как грузовое. В 1930 году оно затонуло у поселения Кембридж-Бей в канадской Арктике.