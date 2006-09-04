Крупнейший в мире аэробус завершил первый полет с пассажирами

Крупнейший в мире аэробус А-380 совершил сегодня первый испытательный полет с пассажирами на борту.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу европейского концерна Эрбас, являющегося производителем самолета, в 17 часов по местному времени (18 часов по киевскому) авиалайнер с бортовым номером MSN002 совершил посадку в аэропорту Тулузы.

За время испытательного полета, продолжавшегося семь часов, аэробус преодолел расстояние 6,5 тысячи километров, проделав путь от Корсики до Великобритании и возвратившись обратно.

На борту до отказа заполненного самолета находились 474 пассажира из числа работников концерна. Добровольцев, пожелавших участвовать в первом испытательном полете с пассажирами, оказалось так много, что им пришлось тянуть жребий.

Как отметили в пресс-службе Эрбас, сегодняшний полет знаменует собой начало нового этапа испытаний А-380, в ходе которого предстоит оценить удобство и комфорт пассажирского салона авиалайнера.

В ближайшие дни будет совершено еще три полета, в том числе один ночной, продолжительностью 10, 12 и 14 часов. Затем первые пассажиры авиалайнера должны будут ответить на вопросы специальной анкеты. Как полагают в Эрбас, мнения пассажиров помогут при необходимости внести коррективы в обстановку пассажирского салона и работу бортовых систем.

* Крупнейший в мире пассажирский самолет отправился в первый полет (фото)