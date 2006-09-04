Крупнейший в мире пассажирский самолет отправился в первый полет (фото)

Крупнейший в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380 оторвался от взлетной полосы тулузского международного аэропорта «Бланьяк» в 9.58 по местному времени и отправился в первый полет с 474 пассажирами на борту.

Этот полет знаменует собой начало серии из четырех первых длительных контрольных полетов с пассажирами, сообщили УНИАН в пресс-службе Airbus.

В сообщении отмечается, что в ходе полета пассажиры, которыми стали сотрудники Airbus, и специалисты по оборудованию пассажирских салонов, будут оценивать функционирование систем салонов А380.

Все первые длительные полеты с пассажирами будут выполняться из Тулузы в течение этой недели. Их продолжительность составит 7, 10, 12 и 15 часов, соответственно. В ходе одного длительного ночного полета будет проверяться весь диапазон функционирования оборудования салонов в полете. Маршруты менее продолжительных полетов проложены вокруг Испании, Франции, Великобритании и Германии. Для более продолжительных полетов определено пространство, простирающееся с севера на юг от Норвегии до Канарских островов.

Первые длительные полеты выполняет третий опытный Airbus А380 с заводским номером 002. Оснащение пассажирских салонов этого самолета было проведено на заводе Airbus в Гамбурге. У самолета трехклассная компоновка салонов, предусматривающая размещение 474 пассажиров. Обслуживание пассажиров в полете будет таким же, как на регулярных рейсах авиакомпаний.

В программе летных испытаний Airbus А380 задействовано пять опытных самолетов, четыре из которых оснащены двигателями «Трент-900» фирмы «Роллс-Ройс». Все самолеты уже выполнили 600 испытательных полетов, общая продолжительность которых составила около 1900 летных часов.

А380 с номером 001 главным образом используется для определения действующих в полете нагрузок и отработки системы управления самолетом. На А380 с номером 004 отрабатываются летно-технические характеристики самолета. А380 с номером 009 задействован на испытаниях двигателей GP7200 консорциума «Энджин Альянс». Еще на двух самолетах пройдут необходимые для завершения сертификации летные испытания оборудования пассажирских салонов. Это А380 с номером 002, который приступил к выполнению серии первых длительных полетов с пассажирами, и А380 с номером 007, оснащение пассажирских салонов которого завершается в настоящее время в Гамбурге. Оба эти самолета оснащены двигателями «Трент-900» фирмы «Роллс-Ройс».

К настоящему моменту 16 компаний мира разместили в общей сложности 159 твердых заказов на самолеты А380. Индустрия авиаперевозок уже проявила сильную заинтересованность в этом авиалайнере, призванном стать флагманом мирового воздушного флота ХХI века.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля т. г. А380 успешно завершил свой первый полет. Проведя в воздухе почти четыре часа, белый гигант с синим хвостом приземлился в аэропорту под Тулузой под аплодисменты 40 тыс. зрителей. Президент Франции Жак ШИРАК назвал новый самолет «круизной яхтой небес» и заявил, что запуск А380 представляет собой «огромный успех промышленного сотрудничества стран Европы».

Этим полетом была окончена сорокалетняя эра господства «Боинга-747» - до последнего времени самого крупного авиалайнера в мире.

А380 - главная надежда европейских авиастроителей на покорение рынка пассажирских лайнеров. Создание машины обошлось в 12 миллиардов евро и заняло больше десятилетия. Но руководство Airbus полагает, что увеличение объемов перевозок между крупными аэропортами оправдает закупку этих машин даже при том, что для их использования необходима модификация пассажирских отсеков в аэропортах.