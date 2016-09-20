Apple хочет запатентовать бумажный пакет

Заявку, отправленную еще в марте, ведомство опубликовало в середине сентября, пишет Медуза.

Патент подан на «бумажный контейнер из белой бумаги, которая как минимум на 60 процентов состоит из переработанных материалов», а также на разные уточненные модели, представляющие собой все тот же бумажный пакет.

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Как отмечает The Next Web, над пакетом работали дизайнеры, которые придумали зарядки, присоединяющиеся к устройствам Apple с помощью магнита, и компоненты обуви Nike. Издание считает, что Apple пытается запатентовать не обычный бумажный пакет, а собственную, улучшенную версию.

Так, в одном из пунктов заявки указано, что в пакет могут вставляться усиливающие вставки, которые позволят компенсировать сниженную прочность переработанной бумаги. В другом корпорация пишет, что ручки, используемые в существующих пакетах, слишком жесткие. Изобретатели предлагают решить эту проблему с помощью ручек, сделанных из бумажных волокон, — они должны ощущаться мягкими, как тканевые шнурки.

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Получит ли Apple патент на пакет, пока неизвестно. Но компания еще в апреле заменила в своих магазинах пластиковые пакеты на бумажные.

Ранее УНИАН сообщал, что Американское бюро патентов и торговых марок опубликовало 54 новых патента компании Apple. Среди них – патент на производство гибких устройств с OLED (Organic Light Emitting Diode) экранами, на которые компания собирается перейти уже в 2017 году.