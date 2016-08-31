Google может прекратить выпуск смартфонов под брендом Nexus - СМИ

Компания Google может прекратить производство смартфонов на Android под брендом Nexus. Об этом со ссылкой на Android Central передает «Медуза».

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Как сообщили собственные источники издания, Google откажется от практики выпуска смартфонов с базовой версией операционной системы без дополнительных надстроек и видоизмененного интерфейса. Именно этим, вероятно, и объясняется отказ от названия Nexus.

Предположительно, компания выберет другое название и поместит на корпус телефона логотипы Google и HTC. Новое название в данный момент не уточняется.

«Мы не знаем наверняка, окончательно ли умер бренд Nexus, но тот факт, что новые телефоны планирую выпустить весной, когда обычно выходят Nexus, говорит о том, что Google намерен серьезно пересмотреть свою политику в отношении смартфонов на Android», - отмечают авторы материала.

Ранее СМИ сообщали, что Google может до конца года выпустить собственный мобильный телефон.

Новый смартфон станет первым мобильным телефоном, серийным производством которого Google займется самостоятельно. До этого под брендом Google Nexus смартфоны выпускали HTC, Huawei, LG, Motorola и Samsung. Предполагается, что самостоятельный выпуск позволит Google напрямую конкурировать с Apple и лучше контролировать обновление программного обеспечения на устройствах.

Представители Google уже сообщали о запуске серийного производства модульного смартфона Ara в 2017 году, а осенью 2016 года можно будет приобрести версию для разработчиков.

Ранее Google отмечала неудовлетворительные темпы обновления операционной системы Android. Представители компании заявили о намерении публиковать рейтинги производителей, чтобы пристыдить отстающих.