The Telegraph: Google до конца года выпустит свой смартфон

По данным The Telegraph, компания в данный момент ведет переговоры с операторами сотовой связи, передает N+1.

Новый смартфон станет первым мобильным телефоном, серийным производством которого Google займется самостоятельно. Ранее под брендом Google Nexus смартфоны выпускали HTC, Huawei, LG, Motorola и Samsung.

Предполагается, что самостоятельный выпуск позволит Google напрямую конкурировать с Apple и лучше контролировать обновление программного обеспечения на устройствах.

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Ранее Google отмечала неудовлетворительные темпы обновления операционной системы Android. Представители компании заявили о намерении публиковать рейтинги производителей, чтобы пристыдить отстающих.

По информации The Telegraph, релиз смартфона намечен уже в этом году, при этом не сообщается никаких технических характеристик мобильного устройства. Представители Google отказались комментировать новость, отмечает издание.

Необходимо отметить, что ранее представители Google сообщали о запуске серийного производства модульного смартфона Ara в 2017 году, а осенью 2016 года можно будет приобрести версию для разработчиков. Поскольку указанные The Telegraph сроки достаточно близки к заявленным для Ara, возможно, речь идет именно об этом проекте.