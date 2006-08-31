KIA Motors представила новый Carens (фото)

На Московском автосалоне компания Kia представила новую версию кроссовера Carens. Эта модель позиционируется как смесь минивена и легкового универсала. Carens стал машиной, завершающей пятилетнюю программу по полному обновлению модельного ряда Kia.

Carens будет предлагаться с одним вариантом кузова длиной около 4,5 метров, но с двумя вариантами планировки салона - в семиместной и пятиместной версиях.

Автомобиль представлен в двух версиях EX и LX, в пяти и семиместном исполнении соответственно. Его длинна составляет 4545 миллиметров.

Покупатель Carens сможет выбрать один из трех силовых агретатов - двух дизельных и одного бензинового. Впрысковый двухлитровый четырехцилиндровый двигатель развивает 142 лошадиные силы. Для этого мотора можно выбрать пятиступенчатую механическую коробку или четырехступенчатый "автомат".

Атмосферный дизель объемом два литра развивает 115 лошадиных сил, а вариант с турбонаддувом - 140. Для любого из этих моторов предлагаются две трансмиссии - шестиступенчатая механическая и четырехступенчатый "автомат".

Лента.ру