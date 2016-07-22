Pokemon Go запустили на родине покемонов

Ставшая невероятно популярной игра для смартфонов Pokemon Go начала официально продаваться в Японии. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

6 июля игра стала продаваться в США, Австралии, Новой Зеландии, а также еще в 30 странах.

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Менее чем за три недели она стала мировой сенсацией. К примеру, Pokemon Go оказалась в лидерах рейтинга бесплатных приложений американского iTunes.

Как сообщал УНИАН, Pokemon Go - бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" - цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображающаяся на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.

В Совфеде РФ увидели в популярной игре Pokemon Go проделки дьявола Одна из главных целей игры - поймать покемона (Pocket Monster - "карманный монстр") - заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.

Кроме того, администрации крупных мемориальных комплексов, таких как музей Холокоста в Вашингтоне, военное кладбище в Вирджинии и музей на территории нацистского концлагеря Аушвиц обратились к посетителям с просьбой не ловить покемонов на своей территории.