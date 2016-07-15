Новорожденные утята продемонстрировали способность к абстрактному мышлению - ученые

Об этом сообщает "Газета.Ru".

Утята, как и многие другие животные, в детстве обучаются, повторяя действия матери. Этот процесс зоологи называют импринтингом (запечатлением). Одно из характерных свойств импринтинга - реакция следования, при которой птенцы неотрывно следуют за матерью или друг за другом. В исследовании ученые сначала показывали недавно вылупившимся утятам пары движущихся по кругу объектов, имеющих сходные или различные форму и цвет. После того как формировалась реакция следования, утятам демонстрировались еще две пары объектов, одна с одинаковыми характеристиками, другая - с различающимися. Так, например, утенку, который на первом этапе следовал за двумя шарами, теперь надо было выбирать между парой одинаковых пирамидок или парой, состоящей из куба и параллелепипеда.

По предположению ученых, если птицы подмечали соответствия (или различия) между теми объектами, за которыми они следовали, то при появлении новых пар объектов именно соотношения их характеристик должны сыграть ключевую роль - даже если утята не видели их ранее. Так, в указанном выше примере утенок теоретически должен был выбрать две пирамидки. Именно это он и сделал, как и остальные 75% утят в аналогичных тестах.

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Оксфордский профессор зоологии Алекс Качельник утверждает: это первый случай, когда животное оказалось способно обнаруживать абстрактные связи между объектами с рождения. Обычно это умение возникало в ходе долгого обучения с поощрением едой. Впрочем, Энтон Мартино, ведущий автор исследования, не видит ничего удивительного: утки постоянно находятся в движении, то летят, то плывут, то ходят, их крылья то расправлены, то сложены, и если утенок запомнит мать просто как статичную картинку, то очень быстро потеряет ее из виду, что может для него оказаться смертельным.