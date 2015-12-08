Домашние животные помогают своим владельцам лучше спать

В Центре медицины сна в клинике Майо в Скотсдейле, Аризона, были опрошены 150 пациентов. Всего 56% опрошенных рассказали, что допускают кошек или собак на кровать или в спальню, из них 20% жалуются на то, что животные мешают им спать, а 41% утверждает, что вместе со зверюшками им спится лучше, пишет "Моя планета" со ссылкой на Daily Mail.

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Последние рассказали, что мохнатое существо в их кровати дает им чувство безопасности, защищенности, что способствует хорошему сну. Особенно это касается людей одиноких, но не только их. Одна замужняя женщина рассказала, что две собаки, устраивающиеся во время сна у ее ног, действуют как "обогреватели", а кот, который ложится на грудь, - как успокоительное.

По словам исследователей, многие люди воспринимают домашних зверей как членов семьи. Поскольку человек тратит значительную часть времени на сон, желание того, чтобы животное разделило с ним и это проявление жизни, вполне объяснимо. В то же время в последнее время в домашних хозяйствах число животных растет, вместе с ним растет и число домовладельцев, жалующихся на то, что питомцы мешают им спать.

В 2013 году около 10% опрошенных Центром медицины сна жаловались на то, что собаки или кошки не дают им высыпаться. За 10 лет до этого таковых было всего 1%.