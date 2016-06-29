В Индонезии "самого толстого в мире" ребенка посадили на экстренную диету
17:04, 29 июня 2016Наука и IT
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Десятилетнего Арья Пермана, который весит 192 кг, посадили на экстренную диету.
Посмотреть на «самого толстого в мире» ребенка приезжают жители из местных деревень / Caters News
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.
Десятилетний Арья Пермана из Индонезии весит 192 кг. По мнению врачей, чрезмерная полнота угрожает жизни мальчика.
Пермана не способен самостоятельно ходить. Из-за этого он перестал посещать школу. Кроме того, у индонезийца проблемы с дыханием.
Родители мальчика уже не могут найти для него одежду подходящих размеров, поэтому Пермана носит саронг - полосу ткани, обертываемую вокруг пояса.
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Посмотреть на «самого толстого в мире» ребенка приезжают жители из местных деревень, отмечает газета.
Фото: Caters News
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