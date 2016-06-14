Стало известно имя первого кандидата на пересадку головы в Китае

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

"В материале New York Times содержится всего одна правильная вещь – имя человека, который согласился принять участие в операции по трансплантации тела. Все остальное содержит в себе массу ошибок и построено на старой информации, которой уже почти год", — прокомментировал публикацию нейрохирург Серджио Канаверо .

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Как сообщает NYT, Жэнь Сяопин из медицинского университета Харбина (Китай), коллега и единомышленник Канаверо, рассказал о готовящейся операции по пересадке головы, которую Ван Хуаньмин пройдет в ближайшем будущем.

Эта операция будет проводиться при помощи той же процедуры и технологий по сращиванию нервных волокон, которую Канаверо и Сяопин разрабатывают для пересадки головы российского инженера Валерия Спиридонова, который первым вызвался на подобную операцию в прошлом году. 30-летний мужчина страдает от болезни Вердинга-Хофмана. Из-за нее он прикован к инвалидному креслу.

Врачи и ученые, опрошенные New York Times, отмечают, что подобная процедура не осуществима с медицинской точки зрения и что у нее масса этических проблем, особенно учитывая то, что она проводится на территории КНР.