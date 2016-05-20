Hubble сфотографировал Марс с рекордно близкого расстояния (фото)

13:55, 20 мая 2016
Наука и IT
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Космический телескоп Hubble сделал снимок Марса с максимально близкого расстояния, на которое аппарат смог приблизиться к планете. 

NASA

Изображение было получено 12 мая, когда Марс находился на расстоянии 80 млн км от Земли, передает Lenta.ru. Разрешение снимка достигает 50 км на пиксель. На нем можно увидеть полярные шапки и облака Красной планеты.

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В крайнем правом углу можно рассмотреть плато Большой Сирт, представляющее собой щитовой вулкан. К югу от него расположена овальная равнина Эллада. В диаметре она достигает 1770 км. Вероятнее всего, она образовалась 3,5 млрд лет назад в результате падения крупного астероида.

Оранжевая область в центре изображения представляет собой Арабскую землю (возвышенность в северной части Марса, в диаметре достигающая 4,5 тыс. км). Эта местность является одной из самых старых на планете и покрыта множеством каналов и кратеров.

NASA

На показанном NASA полушарии работали несколько миссий, включая Viking 1 (в 1976 году), Mars Pathfinder (в 1997 году), а также продолжает функционировать ровер Opportunity. Места посадки марсоходов Spirit и Curiosity находятся на противоположном полушарии. На минимальном за последние десять лет расстоянии от Земли Марс окажется 22 мая. В этот день Земля будет располагаться точно на прямой между Красной планетой и Солнцем.

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